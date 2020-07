Diretta Juve-Lazio ore 21.45: formazioni ufficiali, come vederla in tv e in streaming

TORINO - La Juve di Maurizio Sarri, che non vince da tre partite consecutive, sfida la Lazio alle 21.45 all'Allianz Stadium di Torino nel posticipo della 34ª giornata di Serie A. I bianconeri si giocano una fetta di scudetto. Vincendo, infatti, salirebbero a +8 dall'Inter seconda, (+9 considerando gli scontri diretti a favore), che ieri non è riuscita ad andare oltre il 2-2 contro la Roma, a quattro giornate dalla fine. Di fronte ci sarà la squadra di Simone Inzaghi che, dopo una prima parte di stagione super, alla ripresa del campionato non è riuscita a ripetere i risultati che l'aveva portata a diventare una delle principali antagoniste delle Vecchia Signora per il tricolore. Immobile e compagni non vincono da quattro partite consecutive e dopo i tre ko di fila (Milan, Lecce e Sassuolo) è arrivato il pari contro l'Udinese nell'ultimo turno. All'andata finì 3-1 per i biancocelsti, con Luiz Felipe, Milinkovic-Savic e Caicedo che ribaltarono il momentaneo vantaggio ospite firmato Cristiano Ronaldo.

Juve-Lazio: come vederla in tv e in streaming

Juve-Lazio è in programma alle 21.45 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Le formazioni ufficiali di Juve-Lazio

JUVE (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. ALL. Sarri

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Parolo, D.Anderson; Caicedo, Immobile. ALL.: S.Inzaghi.

ARBITRO: Orsato di Schio.