Lazio-Roma: con Orsato i biancocelesti non hanno mai perso un derby

Sarà un venerdì sera di gennaio molto caldo quello vissuto dai tifosi della Lazio e della Roma. Siamo alla vigilia del derby e sia i biancocelesti (ottavi a 28 punti) che i giallorossi (terzi a 34 punti) hanno ancora tanta fame di punti, vittorie e gloria. Per questa delicata partita è stato designato l'arbitro Orsato di Schio. Gli assistenti saranno Meli e Mondin; IV uomo Irrati. Mazzoleni sarà al Var, mentre all’Avar ci sarà Valeriani. Il fischietto veneto arbitrerà il suo quinto derby. Nei precedenti quattro, la Lazio non ha mai perso. Il primo di questi precedenti risale al 26 maggio del 2013, giorno nel quale Orsato diresse la finale di Coppa Italia vinta dai biancocelesti per 1-0. Le successive due stracittadine (2013/14 e 2014/15) arbitrate dal fischietto veneto si conclusero in parità; poi, il 30 aprile 2017, arrivò il successo della Lazio per 1-3 con la doppietta di Keita intervallata dalle reti di De Rossi e Basta.