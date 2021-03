Serie A, tutti i contratti in scadenza nel 2021 e 2022

In un'annata caratterizzata dall'assenza del pubblico sugli spalti e dai mancati introiti nelle casse dei club, salvaguardare i propri campioni o venderli a cifre importanti rappresenta un obiettivo fondamentale per non naufragare in una crisi economica che inevitabilmente ha toccato anche il mondo del calcio. Ma il tempo è tiranno, dicevano i greci, pertanto bisogna cercare di risolvere nel più breve tempo possibile le situazioni contrattuali in bilico o prolungare i contratti di coloro i quali vanno in scadenza il prossimo giugno. E sono ben 67 i calciatori di Serie A che da gennaio sono già liberi di trattare con un'altra società. Tanti i nomi caldi che tengono con il fiato sospeso club, dirigenti e tifosi.