Anticipi e posticipi serie A: il derby Roma-Lazio sabato 15 di sera

ROMA - La Lega Serie A ha stilato il calendario degli ultimi turni di campionato, indicando anticipi e posticipi delle gare: il derby Roma-Lazio si giocherà allo Stadio Olimpico giorno 15 maggio alle ore 20.45, mentre Juventus-Milan si giocherà domenica 9 maggio alle ore 20.45. Il turno infrasettimanale della 17ª giornata di ritorno si aprirà martedì con la gara fra Napoli e Udinese. La gara tra Lazio e Torino, valida come recupero della 6a giornata di ritorno di serie A sarà recuperata martedi' 18 maggio alle 20.30.

Lega Serie A, il calendario di anticipi e posticipi

La Lega Serie A ha reso noto il calendario degli anticipi e posticipi dalla 35ª alle 37ª giornata. Inter-Sampdoria, la partita che potrebbe regalare lo scudetto ai nerazzurri, è in programma sabato 8 maggio alle 18 a San Siro. Juve-Milan chiuderà il turno domenica 9 maggio con il posticipo delle 20.45. Nella 37ª giornata due big match: il derby d'Italia dell'Allianz Stadium, fissato per sabato 15 maggio alle 18, e quello della capitale, in programma lo stesso giorno alle 20.45. Questi gli anticipi e posticipi dalla 35ª a alla 37ª giornata di Serie A:

35ª giornata

Verona- Spezia, sabato 1 ore 15.00 - SKY

Crotone-Inter, sabato 1 ore 18.00 - SKY

Milan-Benevento, sabato 1 ore 20.45 - DAZN1

Lazio-Genoa, domenica 2 ore 12.30 - DAZN 1

Bologna-Fiorentina, domenica 2 ore 15.00 - DAZN 1

Napoli-Cagliari, domenica 2 ore 15.00 - SKY

Sassuolo-Atalanta, domenica 2 ore 15.00 - SKY

Udinese-Juventus, domenica 2 ore 18.00 - SKY

Sampdoria-Roma, domenica 2 ore 20.45 – SKY

Torino-Parma, lunedì 3 ore 20.45 - SKY

36ª giornata

Spezia-Napoli, sabato 8 ore 15.00 - SKY

Udinese-Bologna, sabato 8 ore 15.00 - SKY

Inter-Sampdoria, sabato 8 ore 18.00 - SKY

Fiorentina-Lazio, sabato 8 ore 20.45 - DAZN 1

Genoa-Sassuolo, domenica 9 ore 12.30 - DAZN 1

Benevento-Cagliari, domenica 9 ore 15.00 - SKY

Verona-Torino, domenica 9 ore 15.00 - DAZN 1

Parma-Atalanta, domenica 9 ore 15.00 - SKY

Roma-Crotone, domenica 9 ore 18.00 - SKY

Juventus-Milan, domenica 9 ore 20.45 - SKY

37ª giornata

Napoli-Udinese, martedì 11 ore 20.45 - SKY

Cagliari-Fiorentina, mercoledì 12 ore 18.30 - DAZN 1

Atalanta-Benevento, mercoledì 12 ore 20.45 - SKY

Bologna-Genoa, mercoledì 12 ore 20.45 - SKY

Inter-Roma, mercoledì 12 ore 20.45 - SKY

Lazio-Parma, mercoledì 12 ore 20.45 - SKY

Sampdoria-Spezia, mercoledì 12 ore 20.45 - DAZN 1

Sassuolo-Juventus, mercoledì 12 ore 20.45 - DAZN 1

Torino-Milan, mercoledì 12 ore 20.45 - SKY

Crotone-Verona, giovedì 13 ore 20.45 - SKY

38ª giornata

Genoa-Atalanta, sabato 15 ore 15.00 - SKY

Spezia-Torino, sabato 15 ore 15.00 - SKY

Juventus-Inter, sabato 15 ore 18.00 - SKY

Roma-Lazio, sabato 15 ore 20.45 - DAZN 1

Fiorentina-Napoli, domenica 16 ore 12.30 - DAZN 1

Benevento-Crotone, domenica 16 ore 15.00 - SKY

Udinese-Sampdoria, domenica 16 ore 15.00 - DAZN 1

Parma-Sassuolo, domenica 16 ore 18.00 - SKY

Milan-Cagliari, domenica 16 ore 20.45 - SKY

Verona-Bologna, lunedì 17 ore 20.45 - SKY