Serie A, tutte le probabili formazioni della 37ª giornata

Nemmeno il tempo di archiviare il turno infrasettimanale che la Serie A torna in campo nel weekend per la 37ª giornata, penultimo turno del campionato 2020-21. A 180' dalla fine rimane ancora apertissima sia la lotta Champions che quella per non retrocedere. Ben due le partite in programma domani, sabato 15 maggio, alle ore 15, con l'Atalanta che fa visita al Genoa e lo scontro salvezza del Picco tra lo Spezia di Vincenzo Italiano e il Torino di Davide Nicola. Si prosegue poi con la supersfida dell'Allianz Stadium tra Juve e Inter, con i nerazzurri di Antonio Conte che seppur già campioni d'Italia vogliono fare uno sgambetto agli eterni rivali, in piena lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League. A chiudere il sabato di calcio sarà il Derby della Capitale Tra Roma e Lazio. Il lunch match di giornata mette invece di fronte Fiorentina e Napoli. Due le gare in programma domenica alle 15, Benevento-Crotone e Udinese-Sampdoria, così come quelle delle 18: Parma-Sassuolo e Milan-Cagliari. Nel posticipo serale, invece, il Verona ospita il Bologna.