Diretta Milan-Cagliari ore 20.45: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

MILANO - Il Milan , dopo il 7-0 rifilato al Torino, torna a San Siro dove affronterà il Cagliari nella penultima giornata di Serie A . L'undici di Pioli andrà a caccia del quarto successo consecutivo per prendersi definitivamente uno dei quattro posti che garantiscono l'accesso in Champions League . I rossoneri, però, dovranno fare a meno di Zlatan Ibrahimovic che, dopo l'infortunio nella gara con la Juve, ha concluso la stagione anzitempo e non prenderà parte nemmeno all'Europeo con la Svezia. Il Milan affronterà un Cagliari a caccia di un punto che garantirebbe la salvezza matematica. L'undici di Semplici sta attraversando un ottimo momento di forma e lo dimostrano i sei risultati utili consecutivi infilati nell'ultimo mese.

Dove vedere Milan-Cagliari in tv e streaming

Il match tra Milan e Cagliari andrà in scena allo stadio Meazza alle ore 20.45. Il match sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go.

Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Dalot, Kalulu, Romagnoli, Gabbia, Meité, Tonali, Castillejo, Leao, Hauge, Krunic, Mandzukic.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti. Allenatore: Semplici. A disposizione: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Rugani, Zappa, Asamoah, Duncan, Cerri, Simeone.

Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Meli e Alassio. Quarto uomo: Manganiello. Var: Valeri. Ass. Var: Preti.