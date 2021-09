Napoli-Juve, è il grande giorno: il Maradona apre 4 ore prima

Il campionato di Serie A riparte dopo la sosta riservata alle nazionali e lo fa con una delle sue sfide più belle. L’attesa dei tifosi è alle stelle per Napoli-Juve, big match della terza giornata (insieme a Milan-Lazio) che si giocherà alle 18 al Maradona. “I cancelli apriranno alle 14 e chiediamo la collaborazione strategica dei tifosi - ha dichiarato l'Head of Operations della società azzurra, Alessandro Formisano - Per noi è un sacrificio organizzativo e chiediamo pertanto a tutti di anticipare quanto più sia possibile in modo da poter avere un afflusso scorrevole in ogni settore dell’impianto”.

Napoli-Juve LIVE sul Corriere dello Sport-Stadio Spalletti: “Napoli-Juve da sogno” Una gara che vedrà l’assenza di molti big per le movimentate vicende dei nazionali sudamericani. Ma nonostante tutto, come ha detto Spalletti in conferenza, Napoli-Juve resta una sfida da sogno anche senza i migliori attori. "I giocatori stanno benissimo. Lobotka non sta molto bene, Zielinski deve essere valutato. Ma non solo loro. Il resto della squadra sta bene, tutti possono dare un contributo importante per questa gara. Se vogliamo diventare grandi dobbiamo avere il modo di ragionare dei grandi e fare tutti i giorni quelle cose che ci permettono di superare qualsiasi ostacolo. Mertens e Ghoulam non ci saranno, Insigne sta bene”.