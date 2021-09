Serie A, tutte le probabili formazioni della 6ª giornata

Archiviato il turno infrasettimanale, la Serie A torna in campo nel weekend per la 6ª giornata. Ad aprire le danze sarà il Milan di Stefano Pioli che fa visita allo Spezia. I ragazzi di Thiago Motta sono andati a un passo dalla vittoria contro la Juve, ma poi si sono fatti riprendere e superare, i rossoneri, invece, hanno battuto in casa il Venezia per 2-0 e sono secondi in classifica con 13 punti appaiati ai cugini dell'Inter. Proprio la squadra di Simone Inzaghi, alle 18, ospita al Meazza l'Atalanta, mentre in serata il Genoa affronta il Verona. Il lunch match di giornata vede di fronte la Juve di Massimiliano Allegri, che nel turno infrasettimanale ha centrato la prima vittoria in campionato, e la Sampdoria. Tre le gare in programma domenica alle 15: Empoli-Bologna, Sassuolo-Salernitana e Udinese-Fiorentina. Alle 18 l'attesissimo derby della Capitale tra la Lazio di Maurizio Sarri e la Roma di José Mourinho. Poi sarà la volta del Napoli, primo a punteggio pieno, che in serata ospita al Maradona il Cagliari dell'ex Walter Mazzarri. Chiude la 6ª giornata il posticipo di lunedì al Penzo tra Venezia e Torino.