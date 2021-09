Giudice sportivo: squalificato Pellegrini, salterà il derby

ROMA - Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, in relazione ai posticipi della quinta giornata del campionato di calcio di Serie A disputate ieri, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per una giornata il romanista Lorenzo Pellegrini, espulso per doppia ammonizione nel match fra la Roma e l'Udinese. Il giallorosso, che salterà il derby contro la Lazio, si va ad aggiungere agli altri squalificati di giornata, ossia il fiorentino Nicolas Gonzalez e l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic. La Procura intanto ha aperto un'indagine per i cori intonati dai tifosi della Lazio contro il laterale del Torino Aina.