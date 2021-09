Diretta Spezia-Milan ore 15: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming

LA SPEZIA - Reduce dalla vittoria contro il Venezia, il lanciatissimo Milan di Stefano Pioli , secondo in classifica in coabitazione con l'Inter a -2 dalla capolista Napoli, fa visita allo Spezia di Thiago Motta , sconfitto dalla Juve nell'ultimo turno. L'unico precedente in Serie A fra le due squadre, risalente alla scorsa stagione, sorride ai padroni di casa: i liguri allora guidati da Vincenzo Italiano si imposero infatti 2-0 con reti di due prodotti del vivaio, Guido Maggiore (che vanta una breve esperienza nelle giovanili rossonere) e Simone Bastoni.

Diretta tv e streaming di Spezia-Milan

La partita tra Spezia e Milan è in programma alle ore 15 allo stadio Alberto Picco e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale del match live sul nostro sito.

Spezia-Milan, le formazioni ufficiali

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, NIkolaou, Hristov, S. Bastoni; Bourabia, Sala, Antiste; Maggiore, Gyasi, Nzola. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Provedel, Zovko, Manaj, Verde, Kiwior, Ferrer, Podgoreanu, Strelec, Salcedo, Bertola. Indisponibili: Leo Sena, Agudelo, Reca, Kovalenko, E. Colley, Erlic. Squalificati: -.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, A. Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, D. Maldini, Rebic; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Jungdal, Calabria, Bennacer, Castillejo, A. Conti, Brahim Diaz, Pellegri, Gabbia, Leao. Indisponibili: Plizzari, Kjaer, Krunic, Florenzi, Bakayoko, Messias, Ibrahimovic. Squalificati: -.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Assistenti: Imperiale e Vecchi.

IV uomo: Meraviglia.

Var: Orsato.

Avar: Biondi.