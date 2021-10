Diretta Napoli-Bologna ore 20.45: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

Dopo il clamoroso crollo casalingo della Juve, ko al 95’ con il Sassuolo di Dionisi, e le vittorie di Milan, Inter, Roma, Lazio e Atalanta, la Serie A chiude il programma della decima giornata con la sfida tra il Napoli di Spalletti e il Bologna di Mihajlovic al Maradona. Una vittoria consentirebbe agli azzurri di riprendere Pioli in vetta alla classifica: "La vittoria del Milan - ha detto il tecnico in conferenza stampa - è uno stimolo in più e non una pressione, perché a questo punto della stagione se facciamo bene o male non dipende dai risultati degli avversari ma dalla nostra prestazione. Siamo una squadra forte e dobbiamo affrontare ogni partita con la consapevolezza di poter vincere. Dobbiamo credere in noi stessi, o sei tra quelli che dici dove si va o ti adatti dove vanno gli altri”.