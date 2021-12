Serie A, gli squalificati: Mario Rui salta Juve-Napoli

MILANO - Il giudice sportivo, dopo la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, ha fermato in tutto sette giocatori, tutti per una giornata. Tra questi, l'unico ad essere stato espulso nell'ultimo turno è Tessman, del Venezia ("per essersi reso responsabile di un fallo gravi di giuoco"). Non espulsi hanno rimediato da diffidati il cartellino giallo che ha fatto scattare la sanzione: Si tratta di Freuler (Atalanta, out contro il Torino), Dalbert (Cagliari, niente Samp), Sturaro (Genoa, out contro il Sassuolo), Calhanoglu (Inter, out contro il Bologna), Mario Rui (Napoli, salterà la sfida con la Juventus), Askildsen (Sampdoria, salta il Cagliari), Caldara (Venezia, con Tessman salta la Salernitana). L'organo di giustizia sportiva ha inoltre inflitta una multa di 3 mila euro alla Lazio per "avere, i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato due petardi nel recinto di gioco", durante la partita di Venezia. Nessuna decisione, infine, è stata presa dal giudice sportivo su Udinese-Salernitana, non disputata per la mancata presentazione della squadra campana in Friuli, bloccata dalla Asl a causa dei contagi da Covid. La Salernitana ha infatti preannunciato reclamo sul possibile 0-3 a tavolino, bloccando così l'iter della giustizia sportiva.