Serie A, Roma-Juve: dirige Massa. Pairetto per Inter-Lazio

ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della ventunesima giornata di campionato, in programma domenica 9 gennaio. Il Napoli scende in campo alle 16.30, contro la Sampdoria: dirige Di Bello. Per la gara tra Roma e Juventus (calcio d'inizio alle ore 18.30) è stato designato Massa. Alle 20.45 è in programma Inter-Lazio, diretta da Pairetto.