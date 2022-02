Striscione contro la Fiorentina, denuncia per un tifoso della Juve

FIRENZE - Un uomo di 37 anni è stato denunciato dalla Digos con l'accusa di aver affisso lo striscione firmato 'Viking Juve' che è apparso la scorsa domenica sulle cancellate esterne dello stadio Franchi, appena dietro la curva Fiesole. L'uomo in questione, residente nel Milanese, avrebbe agito insieme ad altri quattro complici, la cui identificazione è ancora in corso d'opera: l'accusa a cui dovrà rispondere è di aver violato il divieto di affissione di striscioni incitanti alla violenza, a cui si aggiungono una multa per affissione abusiva e un daspo della durata di un anno emesso dal questore di Firenze. I cinque sarebbero partiti da Milano intorno alle 5 del mattino di domenica, per poi fare ritorno a casa una volta affisso lo striscione con la scritta: "Di Firenze vanto e gloria?!? Ma nemmeno i vostri giocatori ne hanno memoria". Secondo quanto ricostruito dalla polizia, non avrebbero goduto di alcun appoggio nella città di Firenze.