Diretta Roma-Verona ore 18: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

ROMA - La Roma cerca di scrollarsi di dosso le incertezze, tornate prepotenti nel mese di febbraio: al rientro dalla pausa dello scorso mese, infatti, la formazione di José Mourinho è stata eliminata dalla Coppa Italia per mano dell'Inter e ha pareggiato in campionato contro Genoa e Sassuolo. All'Olimpico arriva il Verona di Igor Tudor, reduce dal successo per 4-0 nel derby del Triveneto contro l'Udinese e distante soltanto 4 punti dai giallorossi. I precedenti nella Capitale sorridono alla Roma, che non perde in casa contro gli scaligeri addirittura dal gennaio 1973 (peraltro sul neutro di Arezzo). Nella gara di andata il Verona si è imposto 3-2, dopo una gara vivace e combattuta, grazie al gol decisivo di Faraoni nella ripresa.