Diretta Sampdoria-Empoli ore 15: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

GENOVA - Caccia al riscatto per la Sampdoria di Giampaolo, che dopo il ko incassato a San Siro contro il Milan proverà a ripartire al Ferraris dove oggi (sabato 19 febbraio) ospiterà l'Empoli di Andreazzoli nel match valido per la 26ª giornata di Serie A. Reduci da due pareggi (contro il Cagliari in casa l'ultimo, dopo quello di Bologna) i toscani cercheranno di conquistare una vittoria che manca ormai da otto turni, mentre i blucerchiati hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona 'calda' della classifica.