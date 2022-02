Roma-Verona 2-2: tabellino, statistiche e marcatori

ROMA - Terzo pareggio consecutivo per la Roma, che sotto gli occhi di Totti e De Rossi presenti in tribuna riesce a rimontare il Verona ma non va oltre il 2-2 all'Olimpico. I gialloblù passano già nel primo tempo con Barak e Tameze, mentre i giovani Volpato e Bove riportano in equilibrio il match nella ripresa, premiando il coraggio di Mourinho.