Diretta Inter-Sassuolo ore 18: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

MILANO - Vincere e tornare nuovamente in vetta alla classifica di Serie A. È questo il diktat in casa Inter in vista della sfida al Sassuolo alle 18 al Meazza. I nerazzurri sono reduci da un periodo molto intenso che li ha visti affrontare Milan, Roma, Napoli e Liverpool nel giro di 10 giorni. Un tour de force che ha portato un solo punto in campionato - ko nel derby e pareggio al Maradona -, la semifinale di Coppa Italia superando 2-0 i giallorossi e la sconfitta contro i Reds nell'andata degli ottavi di Champions League. Oggi, però, battere i neroverdi di Dionisi permetterebbe a Lautaro e compagni di superare il Milan, fermato 2-2 a Salerno, e balzare nuovamente davanti a tutti - l'Inter deve ancora recuperare la gara del Dall'Ara contro il Bologna -. Di fronte ci sarà un Sassuolo in difficoltà. Gli emiliani, infatti, non vincono dalla scorso 9 gennaio contro l'Empoli (5-1) e negli ultimi quattro turni sono arrivati due pareggi e altrettante sconfitte. Il Sassuolo ha vinto sette delle 17 sfide contro l’Inter in Serie A (2N, 8P), solo contro Genoa e Sampdoria (otto) ha ottenuto più successi nel massimo campionato.