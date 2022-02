Probabili formazioni Milan-Udinese: aggiornamenti

MILANO - Il Milan stasera dovrebbe scendere in campo con l’undici migliore, tranne gli assenti Ibra e Kjaer e lo squalificato Bennacer. A supportare Giroud in avanti ci saranno Leão, Diaz e Messias, quest’ultimo favorito per una maglia da titolare rispetto a Saelemaeker. Nell'Udinese Cioffi ha rassicurato sullo stato di salute di Pereyra e di Udogie. L’assetto tecnico dovrebbe somigliare a quello di domenica scorsa. A sinistra in ballottaggio sono Udogie e Zeegelaar.