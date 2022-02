Milan-Udinese 1-1: a Pioli non basta Leao

ROMA - Dopo il pari a Salerno, quello con l'Udinese: il Milan frena in maniera clamorosa la sua corsa scudetto. Non basta una giocata da campione di Leao a Pioli, Cioffi pesca dalla panchina la carta Udogie nella ripresa e coglie un pari prezioso per l'obiettivo salvezza, lasciando un San Siro che rumoreggia nervoso sugli spalti e in campo: non il massimo per i rossoneri con davanti ora il derby di Coppa Italia e la sfida con il Napoli.

Tomori giganteggia, Leao gol da bomber Il Milan fa la partita, l'Udinese riparte pericolosa: Beto schiaccia di testa vicino a Maignan, poi ci mette una pezza Tomori sull'assist di Becao ancora per il portoghese. Entra in partita anche l'ex Deulofeu, cross pericoloso che non trova compagni. Rossoneri in controllo del pallone ma trovare spazi nella difesa bianconera è complicato, ancora Tomori decisivo su Beto in piena area. Perez abbatte Brahim Diaz, è il primo giallo della partita ma grandi proteste Milan: Calabria era stato lanciato in spazio aperto senza avversari, il fischio di Marchetti toglie il vantaggio e anche se non toglie un gol come fece Serra con lo Spezia, nega comunque un'azione pericolosissima. È un segnale, Leao si scalda con un sinistro in diagonale fuori di poco, poi è Pablo Mari a salvare tutto alla Tomori su una ripartenza rossonera pericolosissima, si arriva alla mezz'ora con il Milan che passa: Calabria apre per Tonali, cross per Leao che si libera di Becao e con un grande stop e tocco preciso a seguire vanifica la disperata uscita di Silvestri. Gol da vero bomber del portoghese, a nulla servono le proteste bianconere che chiedevano il fallo sul difensore. La reazione Udinese è nel colpo di testa di Beto centrale e nel tiro cross di Deulofeu, in entrambi i casi Maignan controlla senza problemi.