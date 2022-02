Berlusconi torna a San Siro, i tifosi del Milan lo acclamano e lui ringrazia

Milan, Berlusconi allo stadio salutato dal coro dei tifosi

Berlusconi che si era già ricominciato a veder frequentare lo stadio “di sua nuova competenza”, il Gewiss Stadium in occasione della sfida del suo Monza alla SPAL, poi vinta dai brianzoli per 4-0. Questo dopo circa due anni di assenza dovuta alle questioni di sicurezza legate al Covid, che Berlusconi ha pure contratto.

“Col Milan, il presidente più vincente della storia”

Sarà una serata, certamente, in cui i vecchi ricordi sui seggiolini dello stadio “Giuseppe Meazza”. D’altra parte, sempre in occasione di Monza-SPAL, Berlusconi aveva tenuto banca in conferenza stampa al fianco del “fido” Adriano Galliani e ricordando, proprio in ottica Milan, di “essere ancora il presidente più vincente della storia con 29 trofei sollevati”.