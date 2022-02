Milan, Ibrahimovic scalpita: ecco come corre in campo

Milan: Zlatan torna a correre

Ibra ha voluto condividere il netto miglioramento nel corso della sua convalescenza in un video postato su Instagram, in cui lo si vede grintoso (come sempre) e scattante sul rettangolo verde, in attesa di poter tornare a totale disposizione di Stefano Pioli, costretto ancora tuttavia a rinunciarvici per la sfida all’Udinese.

Milan, Pioli: “Ibrahimovic fa progressi”

Lo stesso Pioli, durante la conferenza di presentazione della sfida ai friulani, aveva detto su Zlatan: “Le sue condizioni stanno migliorando, forse più lentamente di quello che pensavamo, ma sta meglio. Ora è tempo che torni a correre sul campo; in questi giorni ha fatto lavoro personalizzato e ha corso sulla sabbia palesando ottimi progressi”.