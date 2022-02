Milan, è Rebic l'asso nella manica di Pioli

MILANO - Ante Rebic è riuscito a ritrovare la via del gol proprio al momento giusto. L'attaccante non andava a segno da cinque mesi, ovvero dalla sfida in casa della Juventus dello scorso settembre, e la rete all'Arechi ha risolto due problemi in un colpo solo: ha messo fine al digiuno del croato, bloccato da una serie di infortuni durante questa stagione e dunque ancora alla ricerca della forma migliore, ed ha evitato al Milan una sconfitta che in chiave scudetto sarebbe stata pesantissima. Al momento del 2-2 di Rebic in casa della Salernitana, anche Stefano Pioli ha tirato un bel sospiro di sollievo. Il tecnico rossonero sa che dovrà ancora attendere per riavere a disposizione Zlatan Ibrahimovic, dunque poter contare su un elemento in più là davanti, in un reparto offensivo che ha quasi sempre gli uomini contati quest'anno, è un bel vantaggio. C'è da far rifiatare Brahim Diaz, apparso a corto di idee contro i granata di Nicola, e l'avvicendamento del trequartista con Rebic ha permesso a Pioli di studiare una nuova soluzione tattica, cioè affiancare il croato alla prima punta e non sostiuirla. Rebic, d'altronde, negli anni in Bundesliga spesso ha giocato accanto ad un attaccante di peso, dunque per lui non è novità e lo ha dimostrato alla grande con la Salernitana. Con l'Udinese nel prossimo turno sarà difficile vederlo in campo dal primo minuto, cosa che in campionato non accade da ottobre, mentre sembra ipotizzabile ritrovarlo nell'undici titolare nel derby di andata di Coppa Italia, in programma martedì prossimo, competizione nella quale è partito dal 1' l'ultima volta: era il 13 gennaio e il Milan affrontava il Genoa. Entrare a gara in corso contro i friulani non dovrebbe essere un problema per Rebic, che segnò i suoi primi gol in rossonero proprio da subentrato contro i bianconeri di Udine, aiutando la squadra a ribaltare lo svantaggio e a vincere quella partita. Non male come precedente.