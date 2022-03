Diretta Napoli-Milan ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

NAPOLI - Il big match della 28esima giornata di campionato, mette di fronte Napoli e Milan. In palio la vetta della classifica. Gli azzurri, reduci dalla vittoria in extremis sul campo della Lazio, cercano conferme. I rossoneri, fermati in casa dall'Udinese, il riscatto. Alla vigilia della gara Luciano Spalletti ha caricato i suoi: "Sappiamo che ci giochiamo moltissimo, abbiamo la possibilità di rendere immortali le nostre carriere". Il tecnico del Napoli mostra sicurezza: "Le sensazioni sono buone, non so gli altri ma non possono essere più motivati di noi. Noi stiamo mettendo su una bella storia, tutti insieme, includo anche il pubblico. Sarà sicuramente una bella notte". Pioli, che in carriera non ha mai sconfitto il tecnico degli azzurri, vuole infrangere il tabù: "Prima o poi dovrà arrivare la vittoria contro Spalletti, sarebbe meglio prima che poi. Loro hanno la miglior difesa e coprono bene. Sono bravi a palleggiare e a cercare la profondità. Domani chi difenderà meglio avrà più possibilità di successo".