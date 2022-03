Diretta Fiorentina-Verona ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

FIRENZE - La Fiorentina, reduce dalla sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus nella semifinale d'andata di Coppa Italia, cerca riscatto in campionato, ospitando al Franchi il Verona di Juric. "Sono una squadra che in verticale fa davvero paura - ha dichiarato alla vigiia Italiano, tecnico dei viola - con due attaccanti che vanno benissimo in profondità. Negli ultimi anni sta facendo molto bene, con giocatori affermati in categoria. Sono in grande fiducia e dobbiamo stare attenti. Tudor sta facendo un grandissimo lavoro e sta dimostrando grandi capacità". Il tecnico dei gialloblu è pronto alla sfida. "La Fiorentina è una squadra forte, che sta facendo una stagione importante. E' una delle squadre più imprevedibili del campionato, è a pochi punti dalla zona-Champions e può ancora stupire tutti. Noi però siamo carichi e concentrati, come sempre, sui noi stessi e sulla bellezza di andare a giocare a Firenze, in uno stadio che trasmette passione e contro un avversario forte".