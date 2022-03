Diretta Torino-Inter ore 20.45: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni

TORINO - Reduce dal roboante 5-0 inflitto alla Salernitana e dal successo ad Anfield Road contro il Liverpool, che non è tuttavia bastato per qualificarsi ai quarti di finale di Champions League, l'Inter di Simone Inzaghi, attualmente seconda a -5 dal Milan capolista (ma con due gare in meno), va a caccia dei tre punti all'Olimpico Grande Torino per continuare ad inseguire il sogno di bissare lo Scudetto vinto - sotto la guida di Antonio Conte - la scorsa annata. I granata di Juric, invece, che hanno raccolto appena tre punti nelle ultime sei giornate di campionato, puntano ad una vittoria - la prima contro una big in stagione - che manca dal 15 gennaio (2-1 alla Sampdoria).