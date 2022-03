Diretta Lazio-Venezia ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Missione quinto posto per la Lazio, ma c’è da battere il Venezia. Occasione ghiotta per i biancocelesti, che con tre punti scavalcherebbero Roma e Atalanta in classifica in una settimana cruciale che terminerà con il derby. Sarri si trova nel mischione europeo e ha la grande occasione di mettersi in una posizione privilegiata. Senza l’impegno delle coppe dovrà spremere la squadra per dare tutto da qui sino alla fine. Il Venezia pure cerca punti pesanti per togliersi dalla zona calda della classifica. I numeri sono comunque a favore dei biancocelesti. La Lazio non ha mai perso nelle 10 gare casalinghe contro i lagunari in Serie A (8V, 2N); tra le squadre attualmente nel torneo, soltanto contro l’Empoli i biancocelesti hanno disputato più match interni (12) senza mai registrare una sconfitta.