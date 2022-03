Roma-Lazio, questione d’attacco: Abraham sfida Immobile

ROMA - Affamati di gol e di vincere un derby che potrebbe dare la svolta alla stagione. Tammy Abraham e Ciro Immobile vanno a caccia di reti pesanti nella stracittadina di domenica. L’inglese, al suo primo anno in Italia, sta dimostrando tutto il suo valore. Il bomber biancoceleste invece, continua a macinare record su record. Numeri diversi i loro: 21 gol in campionato per Ciro, 13 per la punta giallorossa. Ma sono i due elementi chiave di un derby che si prospetta spettacolare.