Diretta Cagliari-Milan ore 20:45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

CAGLIARI - All'Unipol Domus, nel posticipo serale della 30esima giornata di Serie A, il Cagliari di Walter Mazzarri ospita il Milan capolista per andare alla caccia di punti salvezza. I rossoblù sono reduci da 2 sconfitte consecutive contro Spezia e Lazio, dopo la vittoria contro il Torino e il sorprendente pareggio casalingo contro il Napoli. I rossoneri di Stefano Pioli, in testa alla classifica con 63 punti, arrivano in Sardegna dopo le due vittorie di misura proprio sui partenopei e sull'Empoli, con l'obiettivo di provare a tenere a debita distanza le rivali Scudetto.