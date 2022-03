Diretta Bologna-Atalanta ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

BOLOGNA - È una sfida tra squadre alla ricerca di sicurezze perdute quella tra Bologna e Atalanta, stasera allo Stadio Renato Dall'Ara. I rossoblù di Mihajlovic sono al sicuro in classifica, ma vengono da tre gare senza vittorie (2 pareggi e una sconfitta) e due match senza gol realizzati. Scricchiola anche l'Atalanta, che in Europa brilla, ma in campionato ha raccolto un punto nelle ultime due partite e sta rischiando di perdere il treno per un posto in Champions League. La gara di andata, a Bergamo, si è chiusa senza reti, il 28 agosto scorso. Gasperini è l'allenatore che Mihajlovic ha affrontato più volte (18) da allenatore in Serie A: contro l'attuale tecnico della Dea ha ottenuto cinque successi (contro nessuno ne conta di più), ma soltanto uno nei nove incroci più recenti (Bologna-Atalanta 2-1 del 15 dicembre 2019).