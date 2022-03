Diretta Juve-Salernitana ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

TORINO - Salutata la Champions League la Juventus di Massimiliano Allegri adesso ha un nuovo obiettivo ben delineato come ammesso dallo stesso allenatore bianconero: "Andiamo a prendere l'Inter!". I nerazzurri sono stato fermati ieri in casa dalla Fiorentina (1-1) e oggi vantano solo 4 punti di vantaggio sulla Juve reduce da 4 vittorie consecutive in campionato che oggi attende il fanalino di coda della classifica, la Salernitana, tra le proprie mura. Una Salernitana però non da sottovalutare come lo stesso allenatore Davide Nicola ha presentato alla vigilia: "Ciò che conta è fare più punti possibili da qui alla fine. Contro la Juve, però, non ci sarà un solo risultato a disposizione, abbiamo ancora undici partite - aggiunge - Una gara del genere si prepara col gusto e con la consapevolezza di incontrare un avversario forte, che può contare su giocatori che hanno una mentalità vincente. Sono curioso di valutare la nostra forza mentale. A Milano contro l'Inter abbiamo giocato con coraggio e faremo altrettanto a Torino".