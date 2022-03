Giudice sportivo, serie A: Spalletti perde Osimhen e Rrhamani per un turno

ROMA - In serie A, sono nove i calciatori squalificati dal Giudice sportivo (tutti per una giornata) a seguito delle gare dell'ultimo turno. Notizie non buone per Luciano Spalletti, che perde in un solo colpo Osimhen e Rrhamani per l'importante sfida di Bergamo contro l'Atalanta. La Juve che ospiterà l'Inter nel big-match, dovrà fare a meno di Luca Pellegrini, mentre la Lazio non avrà Pedro per la sfida casalinga al Sassuolo. Gli altri squalificati sono: Ostigard del Genoa, Henry del Venezia, Pablo Marì dell'Udinese, Parisi dell'Empoli e Pobega del Torino. Un turno di squalifica al tecnico del Venezia Paolo Zanetti per "aver pronunciato un'espressione blasfema al 10' del secondo tempo", comminata dopo la segnalazione della Procura federale, "acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale". Tra le società , ammende a Napoli (5.000 euro), Atalanta e Roma (2.000 euro). Due turni al collaboratore tecnico del Cagliari Claudio Nitti e una al preparatore atletico della società sarda Giuseppe Pondrelli. Infine, ammenda di 5.000 euro con diffida a Edoardo De Laurentiis (Napoli): "per avere, al termine del primo tempo, entrando indebitamente nel recinto di giuoco non essendo inserito nella distinta di gara, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara; recidivo".