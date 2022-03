Juve-Inter, il derby degli addii

Meno male che c’è Juve-Inter. Non ci guarisce da tutti i mali, figuriamoci dal male sportivamente atroce di questi giorni, ma ci aiuta a distogliere la mente, ad alleggerire la cappa di cupi pensieri post-macedoni. Juve-Inter ci riporta nel nostro orticello, dove per quattro anni abbiamo coltivato speranze recise in appena otto mesi, ma lì, solo lì, possiamo e dobbiamo continuare a seminare. Il campionato di Serie A ci offre a otto giornate dalla fine l’ultimo grande spettacolo. Vista la classifica, la novità del calendario asimmetrico non si è rivelata un’idea azzeccata. Un po’ perché appassionati tradizionalisti come noi restano disorientati, molto perché dopo Juve-Inter nelle successive sette giornate (due mesi di campionato) non ci saranno altri scontri diretti fra le prime quattro. Così, fuori dal Mondiale e fuori dalla Champions, avremo mesi interi da trascorrere come voyeur, appiccicati alla tv a guardare gli altri. Solo le semifinali di ritorno di Coppa Italia, col derby di Milano e il ritorno di Juve-Fiorentina, e poi la finale (che potrebbe diventare il quarto round stagionale di Juve-Inter dopo la Supercoppa) ci offriranno la possibilità di lenire un pochino le nostre amarezze. Ultima grande sfida di campionato e probabilmente ultima volta, in queste squadre, di giocatori che ne sono stati protagonisti, come Dybala e Chiellini da una parte, come Lautaro Martinez e Perisic dall’altra. Per loro potrebbe trasformarsi nel grande evento d’addio ai colori attuali.