Salernitana-Torino 0-1: tabellino, statistiche e marcatori

SALERNO - La Salernitana cade in casa contro il Torino: decide un rigore che Belotti si guadagna (fallo di Fazio) e trasforma al secondo tentativo: il primo, respinto da Sepe viene fatto ripetere perché Gyomber entra in area prima del tiro. Ad inizio ripresa, segna anche Singo, ma il Var rileva l'offside. Nel finale, secondo giallo a Fazio e Salernitana in 10.