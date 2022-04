Fiorentina-Empoli 1-0: decide Gonzalez, Italiano insegue l'Europa

La Fiorentina vince di misura il derby toscano contro l 'Empoli nell'anticipo domenicale delle 12.30. L' 1-0 matura nel secondo tempo: subito dopo l' espulsione di Luperto al 57' per doppia ammonizione, Nico Gonzalez finalizza al meglio la punizione di Biraghi. I padroni di casa avevano dominato il match anche prima della rete, non riuscendo però a capitalizzare le occasioni create, mentre era stato annullato dal Var un gol a Di Francesco per un fallo di Pinamonti su Terracciano. L'Empoli protesta a gran voce per questo, ma soprattutto per il primo cartellino giallo a Luperto, estratto nel recupero del primo tempo: il presidente Corsi, al momento dell'espulsione del difensore, va direttamente dal designatore Rocchi e palesa animatamente il disappunto per la decisione presa in campo dall'arbitro Massimi . Con una gara da recuperare (contro l'Udinese) l'approdo della Viola a quota 50 punti in classifica permette ad Italiano di coltivare ancora sogni europei. La squadra di Andreazzoli , invece, non vince in Serie A da 14 partite, ovvero dallo 0-1 in casa del Napoli datato 12 dicembre 2021.

Vicario salva l'Empoli, Tonelli ko, gol annullato a Di Francesco

Partita viva fin dal primo minuto. Gonzalez impegna Vicario al 4': dribbling e tiro dal limite non irresistibile, parata agevole. Più complicata quella che l'estremo difensore ospite deve improvvisare sul bolide di Biraghi dalla distanza. La Fiorentina domina e, a parte un brivido difensivo causato da Terracciano, rischia poco. Un brutto scontro di gioco con Cabral (involontario) costringe Tonelli al cambio: al suo posto al 28' dentro Ismajli. Quattro minuti dopo Vicario ancora pronto su un colpo di testa di Torreira. Al 39' una incomprensione tra Terracciano e Biraghi causa il gol in rovesciata di Di Francesco, annullato in un secondo momento dal Var per un precedente fallo di Pinamonti sul portiere viola. Prima dell'intervallo c'è tempo per altre sortite offensive dei padroni di casa, tutte fallite o respinte dalla retroguardia dell'Empoli.

Espulso Luperto, Nico Gonzalez segna il gol della vittoria

Il primo squillo della ripresa arriva al 51', quando Gonzalez calcia al termine di una bellissima trama ordita dalla Viola: è il solito Vicario a bloccare la sfera evitando anche la ribattuta di Cabral, che non attendeva altro. L'attaccante brasiliano riesce a segnare un minuto dopo, ma la sua rete viene annullata per fuorigioco. Al 57' la svolta del match: Luperto viene espulso per doppia ammonizione dopo un fallo su Nico Gonzalez. Le polemiche ospiti sono tutte per il primo giallo, arrivato nel recupero del primo tempo e considerato eccessivo. Sulla punizione seguente arriva il vantaggio della Fiorentina: il cross di Biraghi dalla destra pesca Nico Gonzalez al centro dell'area, l'attaccante in torsione riesce ad indirizzare il pallone in porta firmando così l'1-0. Saponara sfiora il raddoppio al 70': il destro improvviso dalla distanza si spegne non lontano dal palo alla destra di Vicario. Stessa sorte per la conclusione di Castrovilli quattro minuti dopo. Nel finale lo scatto d'orgoglio ospite non porta al pareggio e il solito Vicario esce con i tempi giusti sul subentrato Sottil, evitando il 2-0. Il successo della Fiorentina condanna l'Empoli alla quattordicesima gara senza vittorie e permette di coltivare ancora sogni europei ad Italiano.

FIORENTINA-EMPOLI 1-0: STATISTICHE E TABELLINO