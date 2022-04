Diretta Milan-Bologna ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

MILANO - Alle ore 20.45, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, il Milan ospita il Bologna nel positicipo della 31ª giornata del campionato di Serie A. I rossoneri, raggiunti in vetta dal Napoli, vittorioso per 3-1 a Bergamo contro l'Atalanta, sono chiamati a rispondere ai successi degli azzurri e dell'Inter di Simone Inzaghi che, grazie a un rigore di Calhanoglu, ha espugnato l'Allianz Stadium, conquistando così tre punti fondamentali nella corsa scudetto. Il Milan è reduce da ben otto risultati utili consecutivi e negli ultimi tre turni ha battuto, sempre per 1-0, Napoli, Empoli e Cagliari, confermando una grande solidità nel reparto difensivo. Tre delle quattro sconfitta stagionali in campionato, però, sono arrivate tra le mura amiche: un campanello d'allarme per il tecnico rossonero in vista della sfida di stasera contro il Bologna. I rossoblù, invece, vogliono regalare la vittoria al loro allenatore Sinisa Mihajlovic che, poco più di una settimana fa, ha annunciato il ritorno della malattia. Gli emiliani, però, non vincono da quattro turni. Il Milan ha vinto in 11 delle ultime 12 sfide di Serie A giocate contro il Bologna (1N) e in tutte le ultime sei in ordine di tempo ha segnato almeno due gol (18 in totale in questo utimo parziale, tre esatti di media a match).