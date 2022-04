Diretta Torino-Milan ore 20.45: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

TORINO - Torino-Milan sarà l'ultimo appuntamento della domenica di Serie A e per Pioli giocare dopo le dirette concorrenti per lo scudetto può essere un piccolo vantaggio. Avrà però la pressione del risultato, i rossoneri non possono sbagliare e contro i granata servirà una vittoria per riscattare il pari col Bologna e tenere a distanza di sicurezza Napoli e Inter. Il Milan è la miglior squadra italiana in trasferta, ha una media di 2,4 punti a partita e spesso esprime il suo miglior gioco lontano da San Siro. Potrebbe essere una delle armi in più contro la squadra di Juric.