Volata Europa: il calendario di Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta

È un campionato bellissimo dove ancora non è stato emesso alcun verdetto. Mancano sei giornate e da qui alla fine può succedere davvero di tutto: dalla lotta scudetto a quella per un posto in Europa fino al mantenimento della massima serie, tutto si deciderà sul rettangolo verde. Concentrandosi sulla volata europea, sono solo sei i punti che separano la Roma, attualmente quinta - i giallorossi sono distanti dalla Juve quarta solo cinque lunghezze -, dall'Atalanta, ora all'ottavo posto. Quattro le squadre in corsa, con Lazio e Fiorentina a contendere il piazzamento tanto ambito. La Dea e la Viola di Vincenzo Italiano, però, hanno una gara da recuperare rispettivamente contro Torino e Udinese. Ma vediamo nel dettaglio il calendario delle quattro formazioni in lotta per un posto in Europa.