Serie A, tutte le probabili formazioni della 33ª giornata

La Serie A si avvia verso il rush finale e nelle ultime sei giornate il rettangolo verde emetterà i propri verdetti. Nel weekend di Pasqua si disputerà la 33ª giornata, con un programma ricco di sfide interessanti. Ad aprire il turno sarà il match in programma oggi alle 19 al Picco tra Spezia e Inter. I nerazzurri, dopo i difficili mesi di febbraio e marzo, sembrano essere tornati in grande spolvero e sono reduci da due vittorie consecutive contro Juve (1-0) e Verona (2-0). La squadra di Simone Inzaghi ha di nuovo il destino nelle proprie mani: vincendole tutte, Dzeko e compagni sarebbero campioni d'Italia. L'attuale capolista, però, è il Milan che dopo due pareggi consecutivi per 0-0 contro Bologna e Torino, alle 21 è chiamato a tornare alla vittoria in casa contro il Genoa. Si prosegue sabato con il lunch match tra Cagliari e Sassuolo, mentre alle 14.30 si giocheranno Sampdoria-Salernitana e Udinese-Empoli. Alle 16.30 sarà la volta di Fiorentina-Venezia, alle 18.30 Juve-Bologna. In serata la Lazio ospita il Torino. A chiudere il turno saranno le gare in programma lunedì. Alle 19 big match al Maradona tra Napoli e Roma, con gli azzurri che devono risollevarsi dopo il ko interno contro la Fiorentina nell'ultima giornata e i giallorossi che vorranno allungare la striscia di 11 risultati utili consecutivi e saranno sospinti dal 4-0 contro il Bodø/Glimt che è valso la semifinale di Conference League alla formazione di Mourinho. A chiudere la partita del Gewiss Stadium tra Atalanta e Verona.