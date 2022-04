Diretta Inter-Roma ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

MILANO - La posta in palio è alta tra Inter e Roma, che si affrontano alle 18 allo Stadio Giuseppe Meazza: i nerazzurri di Inzaghi possono soltanto vincere per non rischiare farsi scappare via il Milan nella lotta scudetto mentre i giallorossi di Mourinho, con i tre punti, possono ancora sognare di riprendere il quarto posto della Juve, in zona Champions. L'Inter, in campionato, non perde da 7 partite mentre la Roma ha la striscia di imbattibilità attualmente più lunga della Serie A con 12 gare di fila senza sconfitte. Sfida speciale per Mourinho, che torna al Meazza da avversario dei nerazzurri, con cui ha vinto lo storico Triplete nel 2010: sfortunato il precedente dell'8 febbraio in Coppa Italia per il tecnico portoghese, sconfitto dall'Inter a San Siro per 2-0. Anche la gara di andata, nella Capitale, si è conclusa con una debacle per la Roma, battuta 3-0 il 4 dicembre scorso. I giallorossi cercano un successo con l'Inter che manca dal 26 febbraio 2017, quando si imposero per 3-1 trascinati da una doppietta di Nainggolan: da allora la Roma ha collezionato 6 sconfitte e 4 pareggi tra campionato e Coppa Italia.