L'Atalanta risorge con Pasalic, Zapata e Muriel. Lukic trascina il Torino

Dopo tre sconfitte consecutive in campionato, più l'amara eliminazione dall'Europa League per mano del Lipsia, risorge l'Atalanta di Gian Piero Gasperini: a farne le spese è il Venezia, travolto 3-1, frutto delle reti di Pasalic, Zapata, Muriel e - a risultato acquisito - Crngoj. In classifica la Dea sale a 54 punti, i ragazzi di Zanetti - osannato dai tifosi nonostante l'ottavo ko di fila - restano in fondo con soli 22. Pomeriggio magico anche per il Torino, trascinato da Lukic, autore della doppietta che stende lo Spezia, cui non basta l'1-2 di Manaj su rigore a tempo scaduto: Juric sale così a quota 43, Thiago Motta rimane invece fermo a dieci lunghezze di distanza.

Serie A, risultati e classifica Venezia-Atalanta 1-3 Dopo un'enorme palla-gol per l'Atalanta sull'asse Muriel-Djimsiti, al 5' passa il Venezia: Ceccaroni recupera palla su Zapata e Aramu disegna un cross al bacio per Henry che sigla il vantaggio arancioneroverde. Tutto inutile però: una lieve posizione di fuorigioco vanifica il bel colpo di testa del francese. Occasionissima orobica al 12' con Scalvini - tra i più attivi - e Palomino - fermato dal palo - in una mischia in area: anche in questo caso sarebbe intervenuto il Var per un offside. È quindi il turno di Muriel con una botta da fuori che esce di un soffio. Al 22', invece, è Ceccaroni a salvare i suoi deviando sulla linea, con l'ausilio della traversa, il destro a colpo sicuro di Hateboer: sugli sviluppi del corner, poi, spara alto Zapata. Il Venezia si rivede al 27' con Aramu, ma il suo tentativo non crea problemi a Musso. L'equilibrio si spezza ad un passo dall'intervallo: è il 43' quando, da una grande giocata di Muriel, una deviazione spedisce la sfera contro la traversa e favorisce il facile tap-in a porta vuota di Pasalic, che firma così il decimo centro stagionale. Pronti, via nella ripresa e torna al gol Duvan Zapata: azione tutta colombiana con Muriel che sfonda in area dall'out sinistro e regala al compagno la più facile delle reti. La scoppola scuote l'undici lagunare, ma né Aramu, né Okereke riescono ad impensierire la Dea e, nel momento migliore, arriva il 3-0 nerazzurro (63'): dal non perfetto traversone di Zappacosta, Muriel è lasciato colpevolmente solo e, di testa, batte Maenpaa. Nonostante il netto svantaggio, il Venezia non molla e cerca l'episodio che possa dare un senso al finale di gara: la zuccata di Henry, però, s'infrange contro il palo. A trovare gloria personale è Crngoj all'81' con un velenoso collo destro sul primo palo che non lascia scampo all'estremo difensore argentino ex Udinese, mentre Zanetti - omaggiato dalla curva con un coro a lui dedicato - regala l'esordio in Serie A al classe 2002 Bah. Venezia-Atalanta, tabellino e statistiche