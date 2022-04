Diretta Sassuolo-Juve ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - La 34ª giornata si chiude al Mapei Stadium con il posticipo tra Sassuolo e Juventus: la formazione di Dionisi, da tre mesi, ha smesso di perdere colpi in casa, raccogliendo 4 successi (gli ultimi tre di fila) e un pareggio nelle ultime cinque gare interne (Coppa Italia compresa); i ragazzi Allegri (tecnico del Sassuolo nel 2007-08) possono però mettere al sicuro la zona Champions e puntare al terzo posto, approfittando della crisi del Napoli (un punto in tre partite). È la terza sfida tra Juve e Sassuolo in questa stagione: in campionato, il 27 ottobre, i neroverdi hanno vinto per 2-1 all'Allianz Stadium mentre in Coppa Italia, il 10 febbraio, la Juve si è qualificata, davanti ai propri tifosi, imponendosi con lo stesso punteggio.