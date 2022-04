Volata coppe: dal Napoli all'Atalanta, il calendario incrociato

Si fa interessante la volata per centrare un posto europeo, che sia Champions, Europa League o Conference. Dal Napoli terzo a 67 punti all'Atalanta ottava (che deve recuperare una partita) a 54 sono tutte ancora in ballo, nessuna ha l'aritmetica certezza del piazzamento. Nell'ultima giornata di campionato Roma, Lazio e Fiorentina hanno perso, la Dea di Gasperini invece ha vinto e s'è rifatta sotto. Stasera tocca alla Juve contro il Sassuolo che può allungare quasi in modo definitivo sulla Roma per blindare il quarto posto. Vediamo il calendario incrociato di tutte le squadre in corsa a quattro giornate dalla fine e con i recuperi ancora da disputare.