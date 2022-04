Diretta Bologna-Inter ore 20.15: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

BOLOGNA - L' Inter di Simone Inzaghi fa visita al Bologna nel recupero del 20° turno di campionato . La formazione nerazzurra è seconda in classifica e ha l'occasione di sorpassare il Milan e prendere il primo posto in solitaria. L'Inter viene da 4 vittorie consecutive e presenta la migliore difesa del torneo e anche l'attacco più prolifico. I rossoblù invece stazionano a metà graduatoria con 39 punti e sono reduci da due pareggi di fila, contro Udinese e Juventus. Nelle ultime due trasferte, hanno fermato prima il Milan e poi i bianconeri di Allegri.

Diretta tv e streaming di Bologna-Inter

La sfida tra Bologna e Inter sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 e sarà visibile anche in streaming su Now, su Dazn e attraverso l'app Sky Go.

Bologna-Inter, le probabili formazioni

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Sansone. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga). A disposizione: Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Viola, Aebischer, Svanberg, Orsolini, Vignato, Falcinelli, Barrow.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Martinez. Allenatore: S.Inzaghi. A disposizione: Radu, Cordaz, Ranocchia, D'Ambrosio, Darmian, Dimarco, Carboni, Gagliardini, Vecino, Sangalli, Correa, Sanchez.

ARBITRO: Doveri di Roma 1

GUARDALINEE: Imperiale e Cecconi

QUARTO UOMO: Marchetti

VAR: Fabbri

AVAR: Paganessi