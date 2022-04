Serie A, tutte le probabili formazioni della 35ª giornata

Mancano ormai solo quattro giornate alla fine del campionato e la lotta è apertissima su ogni fronte. Un punto in più o in meno, a questo punto del campionato, potrebbe fare la differenza per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. Ad aprire la 35ª giornata saranno i match in programma sabato alle 15, quando il Cagliari andrà alla disperata ricerca di punti salvezza nel match contro il Verona mentre il Napoli sarà chiamato a rialzare la testa contro il Sassuolo dopo un periodo molto complicato. Alle 18 riflettori puntati sul Luigi Ferraris dove andrà in scena il Derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa, con le due squadre invischiate nella lotta per non retrocedere. In serata sarà la volta della Lazio di Maurizio Sarri che fa visita allo Spezia di Thiago Motta. Il lunch match di giornata sarà Juve-Venezia, mentre saranno due le gare in programma domenica alle 15: Empoli-Torino e Milan-Fiorentina. I rossoneri, dopo la clamorosa sconfitta dell'Inter nel recupero contro il Bologna, sono tornati padroni del loro destino e, qualora la squadra di Simone Inzaghi dovesse vincerle tutte, dovranno conquistare 10 punti su 12 per tornare ad alzare uno scudetto che dalle parti di Milanello manca dal 2011. Alle 18 in campo proprio l'Inter, che cerca il riscatto contro l'Udinese, mentre in serata la Roma ospita il Bologna. Chiuderà il programma della 35ª giornata di Serie A il match tra Atalanta e Salernitana in programma lunedì al Gewiss Stadium alle 20.45.