Diretta Udinese-Inter ore 18, probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

UDINE - La rincorsa scudetto dell'Inter (-2 dal Milan) comincia dalla Dacia Arena di Udine dove i ragazzi di Inzaghi affronteranno l'Udinese di Cioffi nel match penultimo match della 35ª giornata di campionato. Assenze importanti per entrambe le squadre vist che i campioni d'Italia non avranno a disposizione (squalifica) Calhanoglu ed il difensore Bastoni mentre i bianconeri saranno senza il loro totem offensivo Beto. I friulani stanno vivendo un'ottimo momento di forma (4 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta). confermato dal poker rifilano alla Fiorentina all'ultima giornata, squadra oltre che in fiducia anche in gran smalto sotto la condizione atletica con l'obiettivo di restare nella parta sinistra della classifica. Per i nerazzurri invece bisogna sfatare il tabu trasferta: hanno perso punti in cinque delle loro ultime sette partite fuori dalle mura di San Siro (2 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta).