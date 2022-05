Diretta Juve-Venezia ore 12.30: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni

TORINO - "Per la qualificazione aritmetica in Champions mancano quattro punti. Dobbiamo tornare a vincere nel nostro stadio". Senza troppi giri di parole Max Allegri , nella conferenza stampa alla vigilia di Juve-Venezia , ha sottolineato l'importanza della sfida in programma oggi alle 12.30 all'Allianz Stadium. A Torino arriva il fanalino di coda della Serie A, reduce da otto sconfitte consecutive ed appena passato da Zanetti a Soncin: un successo permetterebbe ai bianconeri di ipotecare il quarto posto . All'andata il match terminò 1-1: al vantaggio di Morata rispose Aramu.

SEGUI JUVE-VENEZIA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Juve-Venezia, dove vederla in tv e streaming

Juve-Venezia, lunch match della 35ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta da Dazn e Sky, sui canali Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213)e Sky Sport (251), oltre che in streaming su SkyGo e Now. In alternativa sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Juve-Venezia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Zakaria, Miretti, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, Chiellini, Rugani, Alex Sandro, Arthur, Bernardeschi, Kean, Aké. Indisponibili: Chiesa, Cuadrado, De Sciglio, Kaio Jorge, Locatelli, McKennie. Squalificati: -

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Svoboda, Ceccaroni, Ullmann; Busio, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke. All. Soncin. A disp. Bertinato, Caldara, Crngoj, Tessmann, Vacca, Fiordilino, Peretz, Kiyine Nsame, Sigurdsson, Johnsen, Nani. Indisponibili: Ebuehi, Lezzerini, Haps, Modolo, Romero. Squalificati: -

Arbitro: Prontera di Bologna.

Assistenti: Di Iorio e Lombardo.

IV uomo: Marcenaro.

Var: Mazzoleni.

Avar: Di Vuolo.