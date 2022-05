Diretta Inter-Empoli ore 18.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

MILANO - Battere l'Empoli, tornare in testa alla classifica, mettere pressione al Milan e preparare nel miglior modo possibile la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Questo l'obiettivo dell'Inter di Simone Inzaghi alla vigilia della 36esima giornata di campionato, che vedrà i nerazzurri ospitare l'Empoli di Andreazzoli. "Sarà una di quelle partite molto insidiose perchè l'Empoli è una squadra di qualità, che ha già centrato il proprio obiettivo. Dovremo fare una partita molto attenta perchè ci confrontiamo con una squadra organizzata che verrà qui per fare la sua partita", ha dichiarato il tecnico dell'Inter. L'Empoli sale a Milano senza particolari pensieri, ma con la voglia di stupire. "Vogliamo migliorare la classifica perchè secondo noi manca qualcosa al nostro campionato. Per questo vogliamo dare lustro a questo finale di stagione", ha dichiarato Andreazzoli.