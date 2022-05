Verona-Milan, le pagelle: Kalulu-Tomori sicuri, Kessie preciso

Hellas Verona

Tudor (all.) 6

All’andata la sua prima sconfitta da tecnico del Verona, qui un’altra rimonta beffarda. Il Verona se la gioca finché può.

Montipò 6,5

Sfodera subito un crescendo di parate, su Krunic e Calabria. Copre bene il primo palo sul tiro di Leao.

Casale 5

Appiccicato a Leao, per limitarne il raggio d’azione. Il problema è che l’avversario gli scappa via nell’ultima azione del primo tempo. Hongla (21’ st) 5,5 Talvolta impreciso in impostazione, il suo ingresso sposta poco.

Gunter 5,5

Dopo qualche titubanza, Tudor lo ripropone. Coinvolto, suo malgrado, nel secondo gol di Tonali. Va a un passo dal pari di testa, su angolo.

Ceccherini 5,5

Avvia la manovra del vantaggio veronese, ma si fa anticipare da Tonali nell’1-1. Sutalo (34’ st) sv

Faraoni 7

Perfetto il pallone servito a Caprari, poi si mette in proprio per il comodo appoggio in rete. Depaoli (21’ st) 5,5 Si vede poco a destra.

Tameze 6

Buon recupero nell’azione che imbocca Simeone verso l’area, a un passo dall’1-0. Tudor poi lo sposta in difesa.

Ilic 5

Per le geometrie non è aria, in una serata così.

Lazovic 6,5

Buona parte del merito sul gol di Faraoni è sua: secondo assist in campionato.

Barak 5

Propositivo al limite dell’area, forse meno spavaldo del solito. Impreciso di testa a un quarto d’ora dalla fine, da ottima posizione.

Caprari 5,5

Trotta al limite dell’area, a metà primo tempo mette i brividi a Maignan. Un suo passaggio avventato, però, innesca il pari rossonero.

Simeone 5

Tiro dal limite, nulla di che. Così come la battuta mancina . Ma fa solo il solletico al Milan, insufficienza netta. Lasagna (27’ st) 5,5 Ultimi venti minuti in cui cerca di sfruttare i pochi spazi.

MILAN

Pioli (all.) 7

Sceglie Krunic per la trequarti, ma soprattutto un modulo un po’ modificato. Altra rimonta, come a Roma.

Maignan 6

La traiettoria di Lazovic sul gol di Faraoni lo mette fuori causa, il resto è ordinaria amministrazione.

Calabria 6

Inserimento perfetto nell’occasione che lo manda al tiro da distanza ravvicinata. Fascia destra abbastanza in sicurezza per il resto. Florenzi (39’ st) 6,5 Chiude la partita con un gran diagonale, al rientro dopo l’ennesimo calvario per infortunio.

Kalulu 6,5

Fondamentale una sua chiusura di testa in piena area nel finale, all’interno di una partita di attenzione.

Tomori 7

Poche volte in affanno, sicuro sia in marcatura che nelle uscite. Anche quando il Verona sceglie ripetutamente la soluzione al cross.

Theo Hernandez 6

Rompe l’inerzia dei primi dieci minuti con un tiro dalla distanza, per il resto deve badare a Faraoni.

Kessie 6

Tornato a centrocampo, prende in consegna Barak e non smarrisce mai la misura.

Saelemaekers 6,5

Pallone coi giri contati per Krunic, vicino al gol all’inizio. Si fa vedere anche al tiro e cuce i reparti. Messias (17’ st) 6 Si divora il 4-1 in pieno recupero, lanciato davanti a Montipò, ma serve l’assist a Florenzi.

Tonali 8

Nel giorno del suo compleanno, festeggia da eroe con una doppietta che sa di scudetto. Lo beffa il fuorigioco in occasione del gol annullato, poi si rifà con gli interessi.

Krunic 6

Scelto da Pioli come variabile, sollecita Montipò con uno stacco di testa. Va anche al tiro dal limite, in ritardo però sul gol di Faraoni. Bennacer (22’ st) 6 Sorregge il centrocampo quando si tratta di tenere lontano il Verona.

Leao 7,5

Il portoghese sprinta a sinistra fino all’ultima stilla di energia del primo tempo, quando serve a Tonali il pallone dell’1-1. Cucina anche il secondo gol, alla sua maniera. Ibrahimovic (39’ st) sv

Giroud 5,5

Duelli fisici un po’ così, partita confusionaria ed è il primo a tornare in panchina nel secondo tempo. Rebic (17’ st) 6 Contribuisce a gestire il finale.