Fiorentina-Roma 2-0: Gonzalez e Bonaventura in gol, Italiano aggancia Mourinho

FIRENZE - Stanca, distratta e arrabbiata. Dopo le fatiche di Conference League, la Roma cade a Firenze e viene raggiunta al sesto posto proprio dalla Fiorentina. Con il pensiero forse inconsciamente alla finale di Tirana, la squadra di Mourinho contesta l'arbitraggio di Guida per il rigore assegnato in avvio ai viola con l'intervento del Var (non è chiaro il contatto tra Karsdorp e Gonzalez). La squadra di Italiano, invece, interrompe la striscia negativa di quattro sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia e rientra in piena corsa per un posto in Europa League.

Gonzalez su rigore, la Roma contro Guida Rispetto alla formazione che ha eliminato il Leicester, Mourinho fa riposare soltanto Zaniolo. C'è Veretout in mezzo al campo insieme a Cristante e Sergio Oliveira, con Pellegrini in appoggio ad Abraham in avanti. Dall'altra parte, Italiano si affida al tridente formato da Gonzalez, Cabral e Ikoné, mentre a centrocampo ci sono Bonaventura, Amrabat e Duncan. La Fiorentina parte meglio e al 5' si trova già in vantaggio tra le polemiche. Gonzalez va a terra in area e Guida, dopo essere stato richiamato dal Var, riguarda le immagini al video e assegna il calcio di rigore per un presunto contatto con Karsdorp. Tra le vibranti proteste giallorosse, lo stesso Gonzalez spiazza Rui Patricio. La Roma si disunisce, cala la concentrazione e all'11' la Fiorentina raddoppia. Bonaventura si inserisce sulla destra, Zalewski gli lascia troppo spazio e il centrocampista viola colpisce con un preciso sinistro all'angolo.